Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'daki kabul törenine hdp önünde nöbet tutan aileler de katıldı
Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki kabul törenine hdp önünde nöbet tutan aileler de katıldı

Diyarbakır'daki kabul törenine hdp önünde nöbet tutan aileler de katıldı

30 dakika önce

Diyarbakır'daki kabul törenine HDP önünde nöbet tutan aileler de katıldıDİYARBAKIR'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreni, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin de katılımıyla yapıldı.

Diyarbakır'daki kabul törenine HDP önünde nöbet tutan aileler de katıldı

DİYARBAKIR'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreni, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin de katılımıyla yapıldı.

Diyarbakır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü kapsamında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu ev sahipliğinde kabul töreni düzenlendi. Bir otelde düzenlenen törene katılanları Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu karşıladı. Askeri erkan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra HDP il binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelerle sohbet eden Güzeloğlu şunları söyledi

Milli tarihimizin önemli noktalarını hedef alarak 2023- 2071 hedeflerine birlik ve beraberlik içinde akan, teknolojiden kültüre, sanattan spora her alanda iddiasını en öteye taşıyan bir büyük ülkeyiz ve büyük yolculukta Diyarbakır'da 10 bin yılık bir geçmişin, insanlık mirasının sahip olduğu büyük zenginliklerin hem taşıyıcısı hem de zenginleştiricisidir. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Türkiye'nin mührü ve kalbi olacaktır.

Diyarbakır'daki kabul törenine hdp önünde nöbet tutan aileler de katıldı

Halkların Demokratik Partisi, 29 ekim cumhuriyet bayramı, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:02 Kaynak: DHA
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