Diyarbakır'daki kadın STK, dernek ve vakıf temsilcileri, evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret - Son Dakika

Diyarbakır'daki kadın STK, dernek ve vakıf temsilcileri, evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret

08.03.2021 14:48
Diyarbakır'daki kadın STK, dernek ve vakıf temsilcileri, evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında bir araya gelen Diyarbakır'daki kadın STK, dernek ve vakıf temsilcileri, evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında bir araya gelen Diyarbakır'daki kadın STK, dernek ve vakıf temsilcileri, evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Etkinlikler kapsamında aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker'in de bulunduğu kadın STK, dernek ve vakıf temsilcileri, 2 yıla aşkındır evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Evlat nöbeti tutan annelere 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle gül dağıtan Eker ve beraberindekiler, evlat nöbetindeki ailelerin kaçırılan çocuklarına sağ salim bir şekilde kavuşmasını temenni etti.

Desteklerinin her daim annelerle birlikte olduğunu belirten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker, "Ben bir kadın olarak bir anne olarak hepinize teşekkür ediyorum. Bir anne ancak evladını böylesi yürekten savunabilir. Bizler de Diyarbakır'daki kadın STK temsilcileri olarak bütün arkadaşlarımızla sizleri ziyaret etmek istedik. Devletimiz zaten yanınızda ama bizlerde elimizden ne geliyorsa her daim yanınızdayız. Desteğimiz de dualarımız da sizlerle. İnşallah evlatlarınızla kavuştuğunuz gün davul zurnalı şenlik yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Evlatlarınızı kucakladığınız gün bizim kutlama günümüz olacak"

Kadınların her zaman yanında olduklarını dile getiren Eker, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün bir kutlama değil bir mücadelenin ifadesi olduğunu söyledi. Eker, "Bugün biz Diyarbakır'daki kadın STK temsilcileri olarak desteğimizin sizinle olduğunu ifade etmek için toplu olarak sizleri ziyaret ettik. Devlet olarak Cumhurbaşkanımız, Valimiz ve Diyarbakır kadınları olarak sizlerin yanınızda olduğumuzun mesajını vermek istedik. İnşallah sağlık ve selametle evlatlarınızı kucakladığınız gün bizim kutlama günümüz olacak" diye konuştu.

"Davam Türkiye'nin birlik ve beraberliği diğer çocukların geleceği için"

Kaçırılan evladı için evlat nöbeti tutan annelerden Ayşegül Biçer ise ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti. Sadece kendi çocuğu değil, kaçırılan tüm çocuklar için evlat nöbetini sürdürdüklerini belirten Biçer, "Ben buraya oturduğumda oğlumu istiyorum diye oturdum. Ama şuanda davam sadece oğlum değil. Davam Türkiye'nin birlik ve beraberliği diğer çocukların geleceği için. Yerer artık annelerin babaların yüreği yanmasın diye burada oturuyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Ama bizim 8 Mart'ı kutlamamız için önce evlatlarımızın dönmesi lazım" şeklinde konuştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker ve beraberindeki kadınlar, evlat nöbeti tutan ailelerin güvenliğinden sorumlu kadın polis memurlarına da gül dağıttıktan sonra alandan ayrıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'daki kadın STK, dernek ve vakıf temsilcileri, evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret
Diyarbakır'daki kadın STK, dernek ve vakıf temsilcileri, evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret
Diyarbakır'daki kadın STK, dernek ve vakıf temsilcileri, evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret
Diyarbakır'daki kadın STK, dernek ve vakıf temsilcileri, evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret
Diyarbakır'daki kadın STK, dernek ve vakıf temsilcileri, evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşları, Diyarbakır, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki kadın STK, dernek ve vakıf temsilcileri, evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret - Son Dakika


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