Diyarbakır'daki 'Kadınlar Günü' mitingine 9 gözaltı - Son Dakika
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Diyarbakır'daki 'Kadınlar Günü' mitingine 9 gözaltı

10.03.2022 12:15
Diyarbakır'daki 'Kadınlar Günü' mitingine 9 gözaltı

DİYARBAKIR'da '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen ve gerginlik yaşanan mitingde terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen kadın sunucu S.A. ve polise mukavemet ile provokasyonda bulundukları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen ve gerginlik yaşanan mitingde terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen kadın sunucu S.A. ve polise mukavemet ile provokasyonda bulundukları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda yapılan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mitinginde, gruptaki bazı kişiler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Miting sonrası ll Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Kamera görüntüleri izlendi. Terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla kadın sunucu S.A. ve polise mukavemet gösterip, provokasyonda bulundukları iddiasıyla T.A., S.T., A.K., V.K., A.S., S.S., C.T. ile N.H. adlı erkek şüphelileri eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Diyarbakır'daki 'Kadınlar Günü' mitingine 9 gözaltı
Diyarbakır'daki 'Kadınlar Günü' mitingine 9 gözaltı
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Dünya Kadınlar Günü, Münir Karaloğlu, Terör, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki 'Kadınlar Günü' mitingine 9 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'daki 'Kadınlar Günü' mitingine 9 gözaltı - Son Dakika
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