Diyarbakır'daki 'Kaliforniyum' Operasyonunda 1 Tutuklama

DİYARBAKIR'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda kaliforniyum olduğu değerlendirilen 7 gram kimyasal madde ile bin 195 tarihi sikkeyi satmaya çalışırken suçüstü yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

DİYARBAKIR'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda kaliforniyum olduğu değerlendirilen 7 gram kimyasal madde ile bin 195 tarihi sikkeyi satmaya çalışırken suçüstü yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Salı günü düzenlenen operasyonda bin 195 parça tarihi sikke ile kaliforniyum olduğu değerlendirilen 7 gram kimyasal madde ele geçirildi. Ele geçirilen kimyasal madde ile tarihi eserleri satmaya çalışan İ.B. ile alıcı oldukları belirtilen 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadelerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden İ.B. tutuklanırken, isimleri açıklanmayan diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.



Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na (TAEK) gönderilen kimyasal maddenin incelemesinin ise sürdüğü belirtildi. - Diyarbakır

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