Üye Girişi
DİYARBAKIR - Kalp merkezinde yılda 600'ü aşkın çocuk şifa buluyor - Son Dakika

DİYARBAKIR - Kalp merkezinde yılda 600'ü aşkın çocuk şifa buluyor

07.01.2022 16:37

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olarak 4 yıl önce kurulan Çocuk Kalp Merkezi'nde yılda 600'ü aşkın minik, kateter ve kalp ameliyatlarıyla sağlığına kavuşuyor.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olarak 4 yıl önce kurulan Çocuk Kalp Merkezi'nde yılda 600'ü aşkın minik, kateter ve kalp ameliyatlarıyla sağlığına kavuşuyor.

İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Muhammet Asena ile merkezde incelemelerde bulundu, yapılan operasyonlar hakkında bilgi aldı.

Tekin, AA muhabirine, merkezde bölgeye hitap edecek şekilde sağlık hizmeti sunulduğunu belirterek, buradaki doktorların deneyimlerini Gaziantep'ten ve Tunus'tan gelen toplam 4 doktor ile paylaştığını söyledi.

Son iki günde 17 kalp hastası çocuğa merkezde müdahale yapıldığını aktaran Tekin, "Bu bizim için gerçekten gurur verici bir tablo. Yılda 600'ün üzerinde kalp problemi olan çocuklara ekibimiz başarılı müdahaleler gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Bakanlığın desteğiyle 10 çocuk ve 10 yeni doğan olmak üzere toplam 20 yoğun bakım yatağının yakında ilave edilmesiyle verilen hizmet kalitesinin daha da güçlendireceklerini bildiren Tekin, yoğun bakım kapasitesinin 40'a çıkacağını aktardı.

Sadece Diyarbakır değil bölgeye de hizmet verdiklerini ifade eden Tekin,"Çocuk kalp hizmetleri açısından Türkiye'nin en iyi merkezlerden biri olduğumuzu ifade edebiliriz. Türkiye'nin farklı illerinden de artık insanlar Diyarbakır'a şifa bulmak amacıyla geliyor. Suriye'den, Irak'tan da hastalarımızın geliyor. Amacımız, merkezi daha da büyütüp bölgeye etkin bir şekilde hizmet vermek." diye konuştu.

Çocuk Kalp Merkezi Direktörü Doç. Dr. Bedri Aldudak, 2 gün içerisinde 17 vakaya müdahale ettiklerini anlatarak, "Çok farklı hasta gruplarına çok farklı cihazları kullanılabilecek alt yapıya sahibiz. Deneyimlerimizi Gaziantep ve Tunus'tan gelen doktorlarla paylaştık." değerlendirmesinde bulundu.

DİYARBAKIR - Kalp merkezinde yılda 600'ü aşkın çocuk şifa buluyor
DİYARBAKIR - Kalp merkezinde yılda 600'ü aşkın çocuk şifa buluyor
DİYARBAKIR - Kalp merkezinde yılda 600'ü aşkın çocuk şifa buluyor
DİYARBAKIR - Kalp merkezinde yılda 600'ü aşkın çocuk şifa buluyor
DİYARBAKIR - Kalp merkezinde yılda 600'ü aşkın çocuk şifa buluyor
DİYARBAKIR - Kalp merkezinde yılda 600'ü aşkın çocuk şifa buluyor
DİYARBAKIR - Kalp merkezinde yılda 600'ü aşkın çocuk şifa buluyor
DİYARBAKIR - Kalp merkezinde yılda 600'ü aşkın çocuk şifa buluyor

YORUMLAR
500

Gazi Yaşargil, Diyarbakır, Çocuk, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Kalp merkezinde yılda 600'ü aşkın çocuk şifa buluyor - Son Dakika


Yozgat'ta uranyum arama çalışmaları yeniden başlatıldı Yozgat'ta uranyum arama çalışmaları yeniden başlatıldı         
17:18
Twitch operasyonunda 39 kişi adliyeye sevk edildi Twitch operasyonunda 39 kişi adliyeye sevk edildi         
17:12
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Çin'de ortalığı savaş alanına çeviren patlama! 20'den fazla kişi mahsur kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor Çin'de ortalığı savaş alanına çeviren patlama! 20'den fazla kişi mahsur kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor         
15:55
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor         
15:11
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42

Son Dakika Haberleri
17:14 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?
17:12 FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak
17:11 Twitch operasyonunda 39 kişi adliyeye sevk edildi
16:58 Vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı!
16:54 Dünya gündeminin zirvesinde Ali Koç var! Taraftarın çağrısı dünyayı ayağa kaldırdı
16:53 Fed fırtınası yaklaşıyor! Faiz artırımı ne zaman olacak? Türkiye nasıl etkilenir?
16:49 TFF'den maç erteleme çağrılarına yanıt: Pozitif vakalar nedeniyle müsabakalar ertelenemez
16:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler
16:36 Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor
16:26 Gösterilere katılan Kazak kadın: Ülke Nazarbayev'in özel şirketine döndüğü için sokaktayız!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 17:26:31. #1.12#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Kalp merkezinde yılda 600'ü aşkın çocuk şifa buluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement