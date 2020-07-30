Diyarbakır'daki "kent bayramlaşması" bir sonraki bayrama ertelendi - Son Dakika

Diyarbakır'da Valilikçe düzenleneceği ilan edilen "kent bayramlaşması" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sonraki bayrama ertelendi.

Valilikten yapılan açıklamada, bu yıl bayram sevincini birlikte yaşamak ve manevi güzelliklerini paylaşmak üzere alınan "Diyarbakır Kent Bayramlaşması" programının Pandemi Bilim Kurulu'nun son yaptığı toplantıda aldığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan yeni salgın tedbirleri gereğince, bir sonraki bayramda başlatılmak üzere ertelendiği bildirildi.

Bayram sevincinin uzaktan ama gönülden paylaşılması uyarısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Lütfen, 65 yaş üstü büyüklerimiz, kronik hastalığı olanlar bayram namazına gitmesinler, mezarlık ziyaretlerimizi bayram sonrasına erteleyelim. Mümkün oldukça yüz yüze değil, telefonla bayramlaşalım, toplu kurban yemeklerimizi önümüzdeki yıla erteleyelim. İhtiyaç sahiplerine et dağıtırken maske ve mesafe kuralını ihmal etmeyelim. Tedbirlere titizlikle uyalım, bayram sevincimiz hüzne dönüşmesin. Diyarbakırlı bütün hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Şehrimiz, ülkemiz ve dünyaya hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz."