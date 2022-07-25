Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Mahallesi yeni havalimanı güzergahında Bağlar Belediyesi tarafından inşa edilen çok amaçlı Ersin Tatar Parkındaki çalışmalarda sona gelindi.

Kaynak: AA

Ersin Tatar, Diyarbakır, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'daki KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Parkı'nda çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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