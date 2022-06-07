Diyarbakır'daki kuyumcu vurgununda 230 mağdurdan 29 milyon lira toplandığı belirlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'daki kuyumcu vurgununda 230 mağdurdan 29 milyon lira toplandığı belirlendi

07.06.2022 20:02
Diyarbakır'daki kuyumcu vurgununda 230 mağdurdan 29 milyon lira toplandığı belirlendi

DİYARBAKIR'ın Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde yüksek kazanç vaadiyle müşterilerden yüklü miktarda altın, döviz ve Türk lirası toplayıp, kaçan 6 kuyumcudan yakalanan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde yüksek kazanç vaadiyle müşterilerden yüklü miktarda altın, döviz ve Türk lirası toplayıp, kaçan 6 kuyumcudan yakalanan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Firari olan N.G., ve A.G., operasyonla yakalandı. Şüphelilerin 230 kişiden topladığı para miktarının ise 28 milyon 886 bin 276 TL olduğu belirlendi.

Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde 3 dükkanda kuyumculuk yapan akraba oldukları değerlendirilen H.G., E.G., R.G., N.G., A.G. ve Ö.G., iddiaya göre, yüksek kazanç vaadiyle çevrelerinden ve müşterilerinden yüklü miktarda altın, döviz ile TL topladı. Kuyumcu dükkanlarının 31 Mayıs'ta önce kapalı olduğunu gören bazı müşteriler, sahiplerine ulaşmadı. Aralarında apartman görevlisi ile seyyar satıcıların da olduğu kişiler, polise giderek şikayetçi oldu. 6 şüpheli hakkında savcılık yakalama kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık iddiasıyla ilgili çalışma başlattı.

230 MAĞDURDAN 28 MİLYON 886 BİN 270 LİRA PARA ALINDIĞI SAPTANDIDolandırıcılıkla ilgili olarak mağdur sayısı 138'den 230'a ulaşırken, müşterilerden toplanan para miktarının ise 28 milyon 886 bin 276 TL olduğu saptandı. çeşitli meslek gruplarında çalışan mMağdurlar arasında apartman görevlisi ve seyyar satıcıların da bulunduğu öğrenildi. YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIPolis, şüphelilerden E.G. ve Ö.G.'yi Ankara'da düzenlenen operasyonla yakaladı. Kente getirilen E.G. ve Ö.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.ÖZEL EKİP ÇALIŞMASIYLA FİRARİ OLAN 2 ŞÜPHELİ MANİSA VE MERSİN'DE YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde dolandırıcılıkla ilgili olarak kurulan özel ekip firar olan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Özel ekip tarafından Türkiye genelinde yapılan çok yönlü araştırmada firar olan şüphelilerden N.G.'nin, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde A.G.'nin ise Mersin'in Tarsus ilçesinde olduğu tespit edildi. Eş zamanlı yapılan çalışmanın ardından düzenlenen operasyonla N.G. ve A.G. de yakalandı. Polis, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, mağdur sayısı ve para miktarının, gelecek şikayetlere bağlı olarak artabileceği belirtildi.


Diyarbakır'daki kuyumcu vurgununda 230 mağdurdan 29 milyon lira toplandığı belirlendi
Diyarbakır'daki kuyumcu vurgununda 230 mağdurdan 29 milyon lira toplandığı belirlendi
Diyarbakır'daki kuyumcu vurgununda 230 mağdurdan 29 milyon lira toplandığı belirlendi
Diyarbakır'daki kuyumcu vurgununda 230 mağdurdan 29 milyon lira toplandığı belirlendi
Diyarbakır'daki kuyumcu vurgununda 230 mağdurdan 29 milyon lira toplandığı belirlendi
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Kaynak: DHA

Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki kuyumcu vurgununda 230 mağdurdan 29 milyon lira toplandığı belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'daki kuyumcu vurgununda 230 mağdurdan 29 milyon lira toplandığı belirlendi - Son Dakika
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