Diyarbakır'daki kuyumcu vurgununda şüphelilerden 2'si yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'daki kuyumcu vurgununda şüphelilerden 2'si yakalandı

04.06.2022 09:38
Diyarbakır'daki kuyumcu vurgununda şüphelilerden 2'si yakalandı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde yüksek kazanç vaadiyle müşterilerden yüklü miktarda altın, döviz ve Türk lirası toplayıp, kaçan 6 kuyumcudan 2'si yakalandı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde yüksek kazanç vaadiyle müşterilerden yüklü miktarda altın, döviz ve Türk lirası toplayıp, kaçan 6 kuyumcudan 2'si yakalandı. Daha önce 100 olarak açıklanan mağdur sayısı 138'e çıkarken, şüphelilerin piyasadan topladığı paranın ise 20 milyon 80 bin TL olduğu belirtildi.

Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde 3 dükkanda kuyumculuk yapan H.G., E.G., R.G., N.G., A.G. ve Ö.G., iddiaya göre, yüksek kazanç vaadiyle çevrelerinden ile müşterilerinden yüklü miktarda altın, döviz ve Türk lirası topladı. Kuyumcu dükkanlarının 5 gün önce kapalı olduğunu gören bazı müşteriler, sahiplerine ulaşmadı. Aralarında apartman görevlisi ile seyyar satıcıların da olduğu kişiler, polise giderek şikayetçi oldu. 6 şüpheli hakkında savcılıkça yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık iddiasıyla ilgili çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ ANKARA'DA YAKALANDIDün 100 olarak açıklanan mağdur sayısı 138'e çıktı. Toplam para miktarının ise 20 milyon 80 bin Türk lirası olduğu belirtildi. Mağdurlar arasındaki apartman görevlisinin, şüphelilere 450 bin TL, bir seyyar satıcının ise 250 bin TL'lik altın ve döviz verdiği kaydedildi.Polis, şüphelilerden E.G. ve Ö.G.'yi Ankara'da düzenlenen operasyonla yakaladı. 2 kişi Diyarbakır'a getirilirken, 1 kişinin ise yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Polis, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, mağdur sayısı ve para miktarının, gelecek şikayetlere bağlı olarak artabileceği belirtildi.


Diyarbakır'daki kuyumcu vurgununda şüphelilerden 2'si yakalandı
Diyarbakır'daki kuyumcu vurgununda şüphelilerden 2'si yakalandı
Diyarbakır'daki kuyumcu vurgununda şüphelilerden 2'si yakalandı
Diyarbakır'daki kuyumcu vurgununda şüphelilerden 2'si yakalandı
Diyarbakır'daki kuyumcu vurgununda şüphelilerden 2'si yakalandı
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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki kuyumcu vurgununda şüphelilerden 2'si yakalandı - Son Dakika

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