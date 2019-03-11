Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'daki Market Soygunu Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Diyarbakır'daki Market Soygunu Güvenlik Kamerasına Yansıdı

26 dakika önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir markette yaşanan, 2 kişinin tutuklandığı hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'daki Market Soygunu Güvenlik Kamerasına Yansıdı, System.String[]
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir markette yaşanan, 2 kişinin tutuklandığı hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Akpınar Mahallesinde yaklaşık 15 gün önce bir markete giren eli silahlı 3 kişinin çalışanları etkisiz hale getirerek kasadaki 900 lirayı alıp, kaçtığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, markete gelen yüzü maskeli kişilerin çalışanları ellerindeki silah ile etkisiz hale getirip, kasadan para alması yer alıyor.

Kayıtlarda zanlıların marketten yaya olarak kaçtığı görülüyor.

Olayla ilgili zanlıların yakalanması için polis ekiplerince yürütülen çalışmada 3 gün önce 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. ve M.A. tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:12 Kaynak: AA

Bismil, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'nin Nevruz Programı Belli Oldu! İşte Kutlanacak Yerler Hırsızlık' Suçundan Aranan 2 Hükümlü Gardıroptaki Gizli Bölmede Yakalandı

Giyim Devi Levi Strauss & Co, Halka Arzı Planlıyor Son Dakika! CHP'nin "İhraç Ediyoruz" Dediği İsim, Edremit Adayı Değil, Akçay Eski Belediye Başkanı Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 17:38:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'daki Market Soygunu Güvenlik Kamerasına Yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]