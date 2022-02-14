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DİYARBAKIR'DAKİ MARKETLERDE KDV İNDİRİMİ DENETİMİ - Son Dakika

DİYARBAKIR'DAKİ MARKETLERDE KDV İNDİRİMİ DENETİMİ

14.02.2022 16:17

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğinin müjdesini vermesinin ardından Diyarbakır'da zabıta ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğinin müjdesini vermesinin ardından Diyarbakır'da zabıta ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Temel gıda maddelerinde uygulanacak KDV'nin yüzde 8'den 1'e düşürülmesinin ardından tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri kentteki tüm marketleri kapsayacak şekilde denetimlere başlandı. Görevliler, raflarda etiket bulunup bulunmadığını incelerken, ayrıca satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol etti. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk görülmezken, market görevlilerine uyarılar yapıldı.

'OLUMSUZ BİR DURUM TESPİTİ HALİNDE GEREKLİ YASAL İŞLEM UYGULANACAK'

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Şube Müdürü Abdulaziz Ari, KDV'nin gıda ürünlerinde yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesiyle sahaya çıktıklarını söyledi. Ari, 'Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle beraber ortak bir çalışma startı verdik. Kent genelindeki marketlerde gıda ürünü satan tüm işyerlerinde bu uygulamamızı devam edeceğiz. Yaptığımız uygulamalarda raf ile kasa arasındaki fiyat kontrolünü arkadaşlarımız yapmaktadır. KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesiyle ilgili markette seçtiğimiz ürünleri denetlediğimiz işyerinde kasadan geçirerek KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülüp düşürülmediğini kontrol ediyoruz. Bununla ilgili olumsuz bir durum tespiti halinde gerekli yasal işlem uygulanacak. Düzenlediğimiz o tespit tutanaklarını da gerekli yasal cezai işleme dönüştürmek üzere Ticaret Bakanlığına gönderiyoruz' dedi.

DİYARBAKIR'DAKİ MARKETLERDE KDV İNDİRİMİ DENETİMİ
DİYARBAKIR'DAKİ MARKETLERDE KDV İNDİRİMİ DENETİMİ
DİYARBAKIR'DAKİ MARKETLERDE KDV İNDİRİMİ DENETİMİ

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Katma değer vergisi, Diyarbakır, Ticaret, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DAKİ MARKETLERDE KDV İNDİRİMİ DENETİMİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DAKİ MARKETLERDE KDV İNDİRİMİ DENETİMİ - Son Dakika
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