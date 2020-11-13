Diyarbakır'daki merkez engelli hayvanlara "yuva" oldu - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sunduğu hizmetle engelli hayvanların yuvası oldu.

Elazığ yolu üzerinde bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ekiplerce getirilen sahipsiz hayvanlar rutin muayeneden geçiriliyor, sağlık durumlarına göre kafeslere alınarak, tedavi süreci başlatılıyor. 700 hayvana hizmet sunan merkez işkenceyle ve çeşitli nedenlerle yaralanan, uzuvlarını kaybeden 200 kedi ve köpeği de sağladığı destekle hayata bağladı.

"Bu hayvanları hayata kazandırıyoruz"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Muhammet Kasım Aydın, AA muhabirine, Diyarbakır'da başta kedi ve köpek olmak üzere 700 hayvana hizmet verdiklerini söyledi.

Barınakta aynı zamanda ampute hayvanların da bakımını yaptıklarını ifade eden Aydın, "Yaklaşık 200 kazaya uğramış, darp edilmiş hayvanın muayene, bakım ve tedavilerini yapıyoruz. Sosyal sorumluluk projesi olarak da bu hayvanları hayata kazandırıyoruz." dedi.

Aydın, ilçe belediyelerine de hizmet desteği sunduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ampute işlemlerini rehabilitasyon ve bakımevimizdeki veterinerlerimiz aracılığıyla yapıyoruz. İnsanlar kadar hayvanların da yaşam hakları var ve onları yaşama bağlamak için çaba gösteriyoruz. İnsani olarak hayvanları Allah'ın emaneti olarak görmekteyiz. Emaneti en iyi şekilde tedavi etme ve hayata kazandırma çabası içerisindeyiz. Öncelikle çocuklar bilmeli ki bunlar bizim sokaklardaki arkadaşlarımız. Onların da sevgiye muhtaç olduğunu unutmayalım ve onlara şefkat gösterelim."

"Sahiplenmek isteyenlerin o¨zellikle engelli hayvanları tercih etmelerini istiyoruz"

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Diyarbakır Temsilcisi ve Diyarbakır Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Sevgi Ekmekçiler de birçok hayvanın sokakta yas¸amanın getirdigˆi zorluklar, ugˆradığı s¸iddet ve trafik kazaları nedeniyle engelli kaldığını belirtti.

Hayvanların, insanların aksine seslerini ve acılarını kimseye duyuramadığına işaret eden Ekmekçiler, "Bazıları sokakta engelleri ile yas¸am savas¸ı vermekte ve kısa zamanda da o¨lmekte. S¸anslı olanlar go¨nu¨llu¨ler tarafından sahiplenilmekte veya engelli hayvanların da bulundugˆu bir bakımevine go¨tu¨ru¨lmekte." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde 10 yılı aşkın süredir yas¸lı, ampute köpekler ve gözleri görmez hale gelen onlarca kedi olduğunu aktaran Ekmekçiler, en üzücü olanın ise sahipleri tarafından bazı engelli hayvanların terk edilmesi olduğunu bildirdi.

"Genelde trafik kazalarından buraya geliyorlar ya da ates¸li silah yaralanması, du¨s¸me, is¸kence sonucu engelli kalan hayvanlarımız bunlar." diyen Ekmekçiler, şunları kaydetti:

"Birc¸ok yu¨k hayvanı sakatlanınca sahipleri tarafından sokagˆa terk edilmekte. Engelli insanların bile du¨nyada yas¸amaları c¸ok zor. Engelli hayvanlar ic¸in bu durum daha da zor. Hayvan sahiplenmek isteyenlerin o¨zellikle engelli hayvanları tercih etmelerini istiyoruz."