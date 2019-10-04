Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'daki mezarlıklarda denetimler başladı
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Diyarbakır'daki mezarlıklarda denetimler başladı

47 dakika önce

Diyarbakır'daki mezarlıklarda görüntü kirliliğine neden olan durumları ortadan kaldırılması için denetimler başladı.

Diyarbakır'daki mezarlıklarda denetimler başladı, System.String[]

Diyarbakır'daki mezarlıklarda görüntü kirliliğine neden olan durumları ortadan kaldırılması için denetimler başladı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun öncülüğünde kentte hizmet atağı başlattıklarını belirtti.

Mezarlık alanlarında görüntü kirliliğine yol açan ve rahatsızlık yaratan olumsuz tabloları ortadan kaldırmak için denetimlere başladıklarını bildiren Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Mezarlıklar bundan sonra vatandaşlarımız için daha güvenli olacak. Güzeloğlu, kentin hak ettiği hizmetlere kavuşması için büyük çaba sarfediyor. Bağlar Belediyesi olarak da vatandaşların yaşamını ilgilendiren tüm alanlarda hassasiyet göstererek hizmet üretmeye çalışıyoruz."

Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:14 Kaynak: AA
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