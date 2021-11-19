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Diyarbakır'daki mezarlıkların duvarları yenileniyor - Son Dakika

Diyarbakır'daki mezarlıkların duvarları yenileniyor

19.11.2021 09:34
Diyarbakır'daki mezarlıkların duvarları yenileniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerdeki mezarlıkların çevre duvarlarını yeniliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerdeki mezarlıkların çevre duvarlarını yeniliyor.

Büyükşehir Belediyesi, mezarlıkların dışının daha estetik bir görüntüye kavuşması amacıyla kent genelinde bakım ve düzenlenme çalışması başlattı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, bu kapsamda kent merkezindeki Yeniköy, Aziziye 1, Aziziye 2, Dicle ve Eğil mezarlıklarının çevre duvarlarını yeniliyor.

Dicle ilçe mezarlığına 750 metre uzunluğunda 1,5 metre yüksekliğinde duvar ören ekipler, Eğil ilçe mezarlığına ise 60 metre travers ahşap yürüyüş yolu yaptı.

Aziziye 1 Mezarlığı'nda 303 metre uzunluğunda ve 1,5 metre yüksekliğinde çevre duvarının yapımını tamamlayan ekipler, 125 metre uzunluğundaki Aziziye 2 mezarlığının duvar yapım işini sürdürüyor.

Yeniköy Mezarlığı'nda başlatılan çalışmalar kapsamında 1030 metrelik eski duvarlar yıkılarak, yerine 1,5 metre yüksekliğinde sıralı taş duvar örülecek.

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır genelinde ihtiyaç duyulan mezarlıklarda düzenleme çalışmalarına devam edecek.

Diyarbakır'daki mezarlıkların duvarları yenileniyor
Diyarbakır'daki mezarlıkların duvarları yenileniyor
Diyarbakır'daki mezarlıkların duvarları yenileniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Yeniköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki mezarlıkların duvarları yenileniyor - Son Dakika


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