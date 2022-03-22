Diyarbakır'daki Nevruz etkinliklerinde gözaltı sayısı 333'e yükseldi - Son Dakika
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Diyarbakır'daki Nevruz etkinliklerinde gözaltı sayısı 333'e yükseldi

22.03.2022 10:42
Diyarbakır'daki Nevruz etkinliklerinde gözaltı sayısı 333'e yükseldi

Diyarbakır'da dün HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliğinde 15 polisin yaralanmasına neden olan gerginlikte gözaltı sayısı 333'e yükseldi.

Diyarbakır'da dün HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliğinde 15 polisin yaralanmasına neden olan gerginlikte gözaltı sayısı 333'e yükseldi.

Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde Nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun güvenlik önlemi almıştı. Kent girişlerinde ilçelerden ve farklı illerden gelen katılımcılar için 7 alanda da 20 kontrol noktası oluşturulurken, 7 bin polisin görevlendirildiği alanda uygulama noktalarında vatandaşlar sıkı aramadan geçirildi.

Yapılan aramaların ardından alana gelen bazı kişiler, güvenlik bariyerlerini aşıp sahneye doğru gelince polis ekipleri şahıslara uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan şahıslar, alanda görevli polislere taş, pet şişesi ve ellerinde bulunan flamaları fırlattı. Yaşanan gerginlikte 15 polis çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralı polisler olay yerinde bulunan ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Taş ve pet şişe atarak yaralanmalarına sebep olan kişilere yönelik yapılan çalışmalar sonucu gözaltı sayısı 333'e yükseldi. Gözaltına alınan şahısların Terörle Mücadele Ekipleri tarafından alınan 260 kişiden 224'ü serbest bırakılırken 36 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Öte yandan Çocuk Şube tarafından gözaltına alınan 73 kişiden 42'si serbest bırakılarak ailesine teslim edilirken 31 şüphelinin işlemleri ise devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Gözaltı, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'daki Nevruz etkinliklerinde gözaltı sayısı 333'e yükseldi - Son Dakika


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