Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'daki Nükleer Madde Operasyonu

Diyarbakır'daki Nükleer Madde Operasyonu

1 saat önce

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen 7 gram kaliforniyum olduğu değerlendirilen madde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca incelenecek.

Diyarbakır'daki Nükleer Madde Operasyonu, System.String[]
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen 7 gram kaliforniyum olduğu değerlendirilen madde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca incelenecek.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen, 7 gram kaliforniyum olduğu iddia edilen madde ile Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen bin 167 bronz sikke, 10 gümüş sikke, 3 yüzük, 15 obje olmak üzere toplam bin 195 tarihi eser, İl Jandarma Komutanlığında basın mensuplarına gösterildi.

Söz konusu maddenin uzman bilirkişilerce incelenerek, rapor düzenlenmesi amacıyla AFAD ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderileceği belirtildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:41 Kaynak: AA

Türkiye, Kayapınar, Diyarbakır, Güncel
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