Diyarbakır'daki Nükleer Madde Operasyonu

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen 7 gram kaliforniyum olduğu değerlendirilen madde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca incelenecek.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen 7 gram kaliforniyum olduğu değerlendirilen madde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca incelenecek.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen, 7 gram kaliforniyum olduğu iddia edilen madde ile Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen bin 167 bronz sikke, 10 gümüş sikke, 3 yüzük, 15 obje olmak üzere toplam bin 195 tarihi eser, İl Jandarma Komutanlığında basın mensuplarına gösterildi.



Söz konusu maddenin uzman bilirkişilerce incelenerek, rapor düzenlenmesi amacıyla AFAD ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderileceği belirtildi.



Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

2018 Yılında Türkiye'den Avrupa'ya 14 Bin Ton Defne İhraç Edildi

Rüştü Reçber: Şenol Güneş'in Milli Takıma Gelmesi Doğru Hamle

Abdullah Gül'e Yakın İsim, Yeni Parti İddialarını Güçlendirdi

Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek