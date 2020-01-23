Diyarbakır'daki ortak operasyonda 1 ton 351 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki ortak operasyonda 1 ton 351 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'daki ortak operasyonda 1 ton 351 kilogram esrar ele geçirildi

7 saat önce

Diyarbakır ve Bingöl jandarma ekiplerince ortak yürütülen operasyonda 1 ton 351 kilogram esrar bulundu.

Diyarbakır'daki ortak operasyonda 1 ton 351 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Diyarbakır ve Bingöl jandarma ekiplerince ortak yürütülen operasyonda 1 ton 351 kilogram esrar bulundu.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda yasa dışı kenevir ekiminden elde edilen yüklü miktarda toz esrarın arazide toprak altına gömerek gizlendiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine yönelik Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı unsurlarıyla müşterek Lice ilçesi kırsal Yalaza Mahallesi'ne operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpekler "Vana" ve "Öğle"nin katıldığı operasyonda, 3 noktada toprağa gömülü 31 çuval ve 8 bidon içerisinde 1 ton 351 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Diyarbakır, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Yusuf Bekmezci tutuklandı
Gaziantep'te 710 polis ve helikopterle ''Torbacı'' operasyonu yapıldı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu Yeni tip koronovirüsün insanlara ilk yılandan geçmiş olabileceği iddia edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 19:44:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'daki ortak operasyonda 1 ton 351 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]