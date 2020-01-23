Diyarbakır'daki ortak operasyonda 1 ton 351 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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Diyarbakır'daki ortak operasyonda 1 ton 351 kilogram esrar ele geçirildi
6 saat önce
Diyarbakır ve Bingöl jandarma ekiplerince ortak yürütülen operasyonda 1 ton 351 kilogram esrar bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:27 Kaynak: AA
Diyarbakır ve Bingöl jandarma ekiplerince ortak yürütülen operasyonda 1 ton 351 kilogram esrar bulundu.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda yasa dışı kenevir ekiminden elde edilen yüklü miktarda toz esrarın arazide toprak altına gömerek gizlendiği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine yönelik Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı unsurlarıyla müşterek Lice ilçesi kırsal Yalaza Mahallesi'ne operasyon düzenledi.
Narkotik dedektör köpekler "Vana" ve "Öğle"nin katıldığı operasyonda, 3 noktada toprağa gömülü 31 çuval ve 8 bidon içerisinde 1 ton 351 kilogram toz esrar ele geçirildi.
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