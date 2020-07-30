Diyarbakır'daki örtü yangını söndürüldü - Son Dakika

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dağlık alanda çıkan ve yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan örtü yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Yolçatı Mahallesi'nin Alikuşa mezrasında, dün öğle saatlerinde dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Lice Belediyesi ekiplerince çok sayıda araçla müdahale edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından alevlerin etkili olduğu alanlarda ekipler 2 araçla soğutma çalışmasını sürdürüyor.