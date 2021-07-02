Diyarbakır'da yanan yolcu otobüsünde şoförün dikkati olası faciayı önledi - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yanan yolcu otobüsünde şoförün dikkati olası faciayı önledi.

Diyarbakır'da önceki gün Dicle Üniversitesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında CE2 hattında toplu taşıma hizmeti veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait 21 BS 758 plakalı yolcu otobüsünün şoförü Mahmut Sincar, aracın bazı fonksiyonlarının çalışmadığını fark etti.

Sincar, içerisinde 45 yolcunun bulunduğu otobüsü, Elazığ Caddesi Üçkuyu Araştırma Kavşağında durdurdu.

Otobüsteki yolcuların aracı tahliye etmesinin hemen ardından motor bölümü alev alan otobüs, yanmaya başladı.

Kısa sürede otobüsün büyük bir bölümünü saran yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelirken, şoförün dikkatinin olası bir faciayı önlediği öğrenildi.

Şoförün, bazı fonksiyonlarının çalışmadığını fark edip durdurduğu otobüsü, yolcuların telaşla terk etmesi ve çıkan dumanlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu arada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yangına ilişkin başlatılan idari soruşturma sürüyor.