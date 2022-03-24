Diyarbakır'daki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Diyarbakır'daki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

24.03.2022 10:17
Diyarbakır'daki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan 3. Sanayi sitesinde patlama meydana geldi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan 3. Sanayi sitesinde patlama meydana geldi. Patlamada 5'i ağır, 7 kişi yaralanırken, patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesi içinde sabah saatlerinde bir iş yerinde oksijen tüpünden olduğu değerlendirilen bir patlama yaşandı. Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan arama ile olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevke edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 5'i ağır 7 kişi yaralanırken, patlama anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'daki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

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Son Dakika! Diyarbakır 3. Sanayi Sitesi'nde patlama! Çok sayıda ekip bölgede, yaralılar var! Son Dakika! Diyarbakır 3. Sanayi Sitesi'nde patlama! Çok sayıda ekip bölgede, yaralılar var! Son dakika: Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 5'i ağır 7 yaralı Son dakika: Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 5'i ağır 7 yaralı

Diyarbakır, Patlama, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'daki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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