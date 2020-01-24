Diyarbakır'daki PKK operasyonunda yakalanan 34 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'daki PKK operasyonunda yakalanan 34 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 56 zanlıdan 34'ü tutuklandı.

Diyarbakır'daki PKK operasyonunda yakalanan 34 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 56 zanlıdan 34'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 8 Aralık 2019'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildiği bildirildi.

Mühimmatın sevkiyatında yer aldıkları ve terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulundukları iddia edilen şüphelilere yönelik olarak da 13 Ocak'ta operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, önceki operasyonda ele geçirilen patlayıcı ve düzenekleri, anahtar sistemleri, infilak fitilleri, elektrikli kapsüller, el yapımı düzenekler ve uzaktan kumanda sistemlerinin Kriminal Daire Başkanlığı Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince incelendiği belirtildi.

İncemeler sonucu bu malzemelerin terör örgütünce çeşitli tarihlerde İstanbul, Ankara, Antalya ve Kayseri'deki bombalı araç saldırılarında kullanılanlarla aynı veya benzer özelliklerde olduğunun tespit edildiği anlatılan açıklamada, soruşturma kapsamında bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda 56 zanlının gözaltına alındığı, 22'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 34'ünün ise tutuklandığı bildirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:16 Kaynak: AA
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