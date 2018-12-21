Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'daki Polislere Yönelik Terör Saldırısı

Diyarbakır'daki Polislere Yönelik Terör Saldırısı

4 saat önce

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen, polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu ve bir polis memurunun yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı.

Diyarbakır'daki Polislere Yönelik Terör Saldırısı, System.String[]
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen, polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu ve bir polis memurunun yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hani'de 17 Aralık'ta şüphe üzerine bir aracı takibe alan polis ekibine, PKK'lı teröristlerce düzenlenen, polis memuru Nazım Tuncer'in şehit düştüğü, bir polis memurunun yaralandığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 6 zanlıdan jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.Y, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüpheliler A.O, İ.N, A.O, T.O. ve A.O. da jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 17 Aralık'ta 2 PKK'lı teröristin bulunduğu aracın Hani ilçesi güzergahında seyir halinde olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince araç takibe alınmış, polis ekiplerinin bulunduğu araca Hani'nin Kalaba yolu Turalı mevkisinde, PKK'lı teröristlerce ateş açılmıştı.

Saldırıda yaralanan ve helikopter ile Diyarbakır'daki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılan polislerden Nazım Tuncer, müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:29 Kaynak: AA

PKK, Diyarbakır, Güncel
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