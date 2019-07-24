Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'daki saldırı polisi alarma geçirdi
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Diyarbakır'daki saldırı polisi alarma geçirdi

1 saat önce

Diyarbakır Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) ve silah ile saldırı düzenlendi.

Diyarbakır'daki saldırı polisi alarma geçirdi, System.String[]
Diyarbakır Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) ve silah ile saldırı düzenlendi. Saldırıda olay yerinden geçen 4 vatandaş yaralanırken, kaçan saldırganların yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı.
(İHA)
Diyarbakır Yenişehir, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:40 Kaynak: İHA
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