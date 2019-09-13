Diyarbakır'daki saldırı sonrası HDP'li yönetici gözaltına alındı
2 saat önce
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lılarca düzenlenen, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili, HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK tarafından düzenlenen, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası HDP İlçe Başkanı ile Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı.
Bu arada Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde odun toplamaya giden sivillerin bulunduğu araca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun tedavisi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:00
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