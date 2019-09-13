Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'daki saldırı sonrası HDP'li yönetici gözaltına alındı
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Diyarbakır'daki saldırı sonrası HDP'li yönetici gözaltına alındı

2 saat önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lılarca düzenlenen, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili, HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı

Diyarbakır'daki saldırı sonrası HDP'li yönetici gözaltına alındı, System.String[]

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK tarafından düzenlenen, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası HDP İlçe Başkanı ile Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı.


Bu arada Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde odun toplamaya giden sivillerin bulunduğu araca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun tedavisi sürüyor.

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Kulp, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:00 
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