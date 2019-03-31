Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'daki Seçim Kavgalarında 30 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'daki Seçim Kavgalarında 30 Kişi Yaralandı

44 dakika önce

Diyarbakır'daki seçim kavgalarında 30 kişi yaralandı Kocaköy'deki kavgada 14 kişi yaralandıDİYARBAKIR - Seçim tartışmaları yüzünden çıkan kavgada Diyarbakır merkezde 2 kişi, Çüngüş ilçesinde 9 kişi, Lice ilçesinde 1 kişi Kocaköy ilçesinde 14 kişi ve Dicle ilçesinde 4 kişi olmak üzere toplam 30...

Diyarbakır'daki Seçim Kavgalarında 30 Kişi Yaralandı, System.String[]
Diyarbakır'daki seçim kavgalarında 30 kişi yaralandı
Kocaköy'deki kavgada 14 kişi yaralandı

DİYARBAKIR - Seçim tartışmaları yüzünden çıkan kavgada Diyarbakır merkezde 2 kişi, Çüngüş ilçesinde 9 kişi, Lice ilçesinde 1 kişi Kocaköy ilçesinde 14 kişi ve Dicle ilçesinde 4 kişi olmak üzere toplam 30 kişi yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:35 Kaynak: İHA

Kocaköy, Lice, Çüngüş, Diyarbakır, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyarbakır'da Oy Kavgası Kanlı Bitti: 9 Yaralı 32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi Kayyum Atanan 10 İlde Son Durum Oy Torbaları ve Seçim Görevlilerini Taşıyan Minibüs Karda Mahsur Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:19:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'daki Seçim Kavgalarında 30 Kişi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]