Diyarbakır'daki Seçim Kavgalarında 30 Kişi Yaralandı
44 dakika önce
Diyarbakır'daki seçim kavgalarında 30 kişi yaralandı Kocaköy'deki kavgada 14 kişi yaralandıDİYARBAKIR - Seçim tartışmaları yüzünden çıkan kavgada Diyarbakır merkezde 2 kişi, Çüngüş ilçesinde 9 kişi, Lice ilçesinde 1 kişi Kocaköy ilçesinde 14 kişi ve Dicle ilçesinde 4 kişi olmak üzere toplam 30...
Diyarbakır'daki seçim kavgalarında 30 kişi yaralandı
Kocaköy'deki kavgada 14 kişi yaralandı
DİYARBAKIR - Seçim tartışmaları yüzünden çıkan kavgada Diyarbakır merkezde 2 kişi, Çüngüş ilçesinde 9 kişi, Lice ilçesinde 1 kişi Kocaköy ilçesinde 14 kişi ve Dicle ilçesinde 4 kişi olmak üzere toplam 30 kişi yaralandı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:35 Kaynak: İHA
Diyarbakır'da Oy Kavgası Kanlı Bitti: 9 Yaralı
32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
Kayyum Atanan 10 İlde Son Durum
Oy Torbaları ve Seçim Görevlilerini Taşıyan Minibüs Karda Mahsur Kaldı