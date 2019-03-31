Diyarbakır'daki Seçim Kavgalarında 30 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'daki seçim kavgalarında 30 kişi yaralandı Kocaköy'deki kavgada 14 kişi yaralandıDİYARBAKIR - Seçim tartışmaları yüzünden çıkan kavgada Diyarbakır merkezde 2 kişi, Çüngüş ilçesinde 9 kişi, Lice ilçesinde 1 kişi Kocaköy ilçesinde 14 kişi ve Dicle ilçesinde 4 kişi olmak üzere toplam 30...

Diyarbakır'daki seçim kavgalarında 30 kişi yaralandı

Kocaköy'deki kavgada 14 kişi yaralandı



DİYARBAKIR - Seçim tartışmaları yüzünden çıkan kavgada Diyarbakır merkezde 2 kişi, Çüngüş ilçesinde 9 kişi, Lice ilçesinde 1 kişi Kocaköy ilçesinde 14 kişi ve Dicle ilçesinde 4 kişi olmak üzere toplam 30 kişi yaralandı.

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