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Diyarbakır'daki silahlı kavga

10 dakika önce

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan ve bir avukatın hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'daki silahlı kavga, System.String[]
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan ve bir avukatın hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 22 Haziran'da bir kafede meydana gelen, avukat Armanç Arkaş'ın (28) yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, polise teslim olan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Abdurrahman Doğan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, bir kafede çıkan silahlı kavgada Armanç Arkaş, ağır yaralanmış, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından kaçan zanlı Abdurrahman Doğan, daha sonra polise teslim olmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:53 Kaynak: AA
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