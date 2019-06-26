Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'daki silahlı saldırı
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Diyarbakır'daki silahlı saldırı

50 dakika önce

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.
Dün Yenişehir Mahallesi Lise 4. Sokak'ta borç nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, Sedat Aydın'ın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden biri savcılık sorgulamasının ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen D.İ, "kasten öldürmek", R.A ve M.A ise "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Diyarbakır'daki silahlı saldırı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:26 Kaynak: AA
Yenişehir, Diyarbakır, Güncel
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