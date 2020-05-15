Diyarbakır'daki silahlı saldırıda iki ferdini kaybeden aile, faillerin yakalanmasını istiyor - Son Dakika

Diyarbakır'daki silahlı saldırıda iki ferdini kaybeden aile, faillerin yakalanmasını istiyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2 ay önce düzenlenen silahlı saldırıda iki ferdini kaybeden aile, firari faillerin yakalanıp, adalete teslim edilmesini bekliyor.

Diyarbakır'daki silahlı saldırıda iki ferdini kaybeden aile, faillerin yakalanmasını istiyor, System.String[]

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2 ay önce düzenlenen silahlı saldırıda iki ferdini kaybeden aile, firari faillerin yakalanıp, adalete teslim edilmesini bekliyor.

Çermik'in Konuksever Mahallesi'nde 17 Mart'ta uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen, baba Selahattin ve kızı 3 çocuk annesi hamile Suriye Özkahraman'ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

4 kişinin tutuklandığı saldırı ile ilgili firari 2 kişinin yakalanması için güvenlik güçleri çalışma yürütüyor.

Saldırının muhtarlık seçimlerinden kaynaklandığını iddia eden Özkahraman ailesi olayın ardından kaçan faillerin yakalanmasını istiyor.

"İfadeni değiştirmezsen çocuklarını öldürürüz diye tehdit ediyorlar"

Eşinin ve kızının öldürüldüğü saldırıya tanık olan Güzel Özkahraman (57), AA muhabirine Kürtçe yaptığı açıklamada, mahallede yaşadıkları gerginlik nedeniyle Mersin'de yaşamlarını sürdüklerini, tarlalarına bakım yapmak için Konuksever Mahallesi'ne döndüklerini söyledi.

Tarladan ayrıldıkları sırada saldırıyı gerçekleştirenleri ellerinde silahlarla yol kenarında gördüklerini ifade eden Özkahraman, "(Hepinizi öldüreceğiz.) diye bağırdılar. Ben de 'Bizi Allah rızası için öldürmeyin. Aramızda bir şey yok, bizim size zararımız olmadı.' diye bağırdım." dedi.

Özkahraman, gözlerinin önünde kocası ve hamile kızının öldürüldüğünü, yerde sessizce yattığından dolayı hayatta kaldığını anlatarak, silah seslerinin kesilmesinin ardından yardım istediğini belirtti.

"Melek gibi kızımı öldürdüler. Anneler gününde torunlarım annelerini soruyor. En küçük torunuma 'Annen cennete gitti.' diyorum. 'Çağır gelsin.' diyor." ifadelerini kullanan Özkahraman, faillerin yakalanıp cezalandırılmasını istedi.

Özkahraman, şöyle konuştu:

"Katillerin yakalanması ve ömür boyu ceza almasını istiyorum. Beni her gün tehdit etmeye devam ediyorlar. 'Çocuklarını öldüreceğiz' diyorlar. Muhtarlık için kavga ediyorlar, niye gelip bizi öldürüyorlar? Hangisine oy versek, diğeri bizi öldürüyor. Biz ikisine de oy vermiyoruz. Bu işi ancak hükümet çözer. 'İfadeni değiştirmesen çocuklarını öldürürüz' diye tehdit ediyorlar, zulüm ediyorlar."

"Adaletin yerini bulmasını istiyoruz"

Saldırıda babasını ve kız kardeşini kaybeden Ramazan Özkahraman (36), Konuksever Mahallesi'nde yaşayan akraba ailelerin 2004, 2014 ve 2019 yıllarındaki muhtarlık seçimlerinde 2 aday çıkardığını, kaybeden adayın her seferinde kendilerine zarar verdiğini ileri sürdü.

"2004'teki seçimin ardından amcamın oğlu silahlı saldırıya uğradı, ayağından vuruldu. 2014'teki seçimde ise tehditler nedeniyle ailemizden 11 hane Antalya'ya göç etmek zorunda kaldı. Ailece 2019'daki seçimde sandığa gitmeme kararı aldık." ifadelerini kullanan Özkahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her iki tarafa da oy vermedik ama HDP'lilerin desteklediği aday Emre Yalçın bunu hazmetmeyip kardeşi ve amcası oğluyla beni darbetti. Bundan dolayı kardeşlerimizle hastaneye gittik. Oraya tekrar bana saldırmak için geldiler. O arada yaşanan arbede de karşı taraftan biri omuzundan küçük bir yara aldı. Bunun üzerine araya ilçedeki şahıslar girdiler. Kabul edilmeyecek şartları kabul ettik. Olayın bu noktaya gelmemesi için birçok şartı kabul ettik. Bizden 6 aileyi bu olaydan dolayı göç ettirdiler ve 500 bin lira kan parası aldılar."

"Devletimize sığınıyoruz"

Olayın ardından Mersin'e göç ettiklerini, mart ayının başında ise bağ ve bahçeleri sürmek için köye geldiğini aktaran Özkahraman, "Karşı taraf haber göndererek 'Köye gelmesinler vururuz.' demiş. Ailemiz ise barıştıklarını ve sadece tarlalarını ekmek için geldiklerini iletmiş." diye konuştu.

Özkahraman, zanlıların bir kısmının firari olduğunu dile getirerek, "Devletimizden isteğimiz firari iki kişinin en kısa sürede yakalanması ve en ağır şekilde cezalandırılması. Kolluk kuvvetlerine ve yargı mercilerine sonuna kadar güveniyoruz. Yıllardır zulüm görüyoruz. Bu zulme dur denilmesini istiyorum. Dosyanın incelenmesini ve takip edilmesini, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Çok acı çektik. Devletimizden destek bekliyoruz, devletimize sığınıyoruz." şeklinde konuştu.

"Bu şartlarda eğitimimi devam ettirmem zor"

Saldırıda babasını ve ablasını kaybeden 2019 yılında LGS'de tam puan alan Muhammed Emin Özkahraman (15), ailesinin çatışmanın içine çekilmek istendiğini dile getirdi.

Özkahraman, "Bunlar ömürlerini bu kötü işlerde çürütmüşler. Silaha, terör örgütüne sarılmışlar. Onlar gibi olmak istemiyoruz. Ailemizin geleceğini korumak istiyoruz. Bu şartlar altında eğitimimi devam ettirmem zor. Her gün tehdit alıyoruz. Devletimize sığınıyoruz, yardım istiyoruz. Güvenlik güçlerimizden firari kişilerin en kısa zamanda yakalamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Saldırıda anneleri Suriye Özkahraman'ı kaybeden Rıdvan (13) ve Esra (10) ise çok üzgün olduklarını belirtti.

Diyarbakır, Çermik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 01:06 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki silahlı saldırıda iki ferdini kaybeden aile, faillerin yakalanmasını istiyor - Son Dakika

Son Dakika

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor!
Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı         
19:42
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi         
19:35
Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe         
19:30
Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur         
19:16
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi         
19:02
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu         
18:56
Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı         
18:50
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde 3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde         
18:42
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor         
18:34
İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi         
18:25
Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi         
18:21
İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı         
17:58
Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı         
17:58
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi         
17:52
DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun         
17:29
Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım         
17:16
"Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı         
17:15
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü         
17:08
16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu 16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu         
16:57
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı         
16:54
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı         
16:52
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz         
16:32
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı         
16:25
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti         
16:24
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim         
16:23
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi         
16:23
Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk         
16:20
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu         
16:19
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi         
16:19
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek 2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek         
15:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2020 19:49:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'daki silahlı saldırıda iki ferdini kaybeden aile, faillerin yakalanmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]