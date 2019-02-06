Diyarbakır'daki Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı
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Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerine bağlı 17 köy ile mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Diyarbakır
'ın Lice
ve Kulp
ilçelerine bağlı 17 köy ile mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Diyarbakır Valiliği
'nden yapılan açıklamada, Lice ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı olan Çıralı
, Kıyıköy
, Dallıca, Kutlu, Oyuklu ve Türeli Köyleri ile bağlı mezraları, Kulp ilçesine bağlı olan Karaağaç
, Kamışlı, Çukurca
, Demirli
, Bayırköy
, Bağcılar
, Akbulak, Düzce
, Temren, Uygur
ve Taşköprü
köyleri ile bağlı mezraları 05 Şubat 2019 Salı günü saat 06.00'dan itibaren duyurulan yasaklama kararı aynı gün saat 24.00 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz" denildi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:47 Kaynak: İHA
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