Diyarbakır'daki STK'lar Kudüs'e destek için etkinlik düzenledi - Son Dakika

Dünya Kudüs Haftası etkinlikleri kapsamında Diyarbakır'da Mustazaflar Cemiyeti ve Özgür Kudüs Platformu tarafından etkinlik düzenlendi.

Dünya Kudüs Haftası etkinlikleri kapsamında Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Camii önünde korona virüs tedbirleri kapsamında Cuma namazı sonrası basın açıklaması düzenlendi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Mustazaflar Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Cahit Ünsal, ne sıradan bir şehir için, ne de sıradan bir mekan için burada toplanmadıklarını, bugün bir araya gelmelerinin sebebi, etrafı bereketli kılınmış Kudüs ve esaret altındaki mukaddes Mescid-i Aksa için toplandıklarını söyledi. O Aksa ki, ilk kıble olduğunu belirten Ünsal, "Resul-i Ekrem (Sallallahü aleyhi ve sellem)'in Mirac'a çıktığı merkezdir. Bu merkez aynı zamanda insanlık tarihi için de müstesna bir yere sahiptir. Ancak Rabbimizin bahusus paye verdiği bu mübarek belde bugün işgal altındadır. İşte Kudüs bu sebeple İslam Ümmetinin can damarlarındandır ve bizler için vazgeçilmezdir. İşgalin ve de ihanetin çepeçevre kuşattığı Kudüs muhakkak bir gün özgür olacaktır. Bugün dağınıklığımızdan güç alıp da mukaddes beldeyi işgal edenler, yine bir gün bu topraklardan çıkartılacaklardır. Gelişen İslami şuur yakın zamanda yeni bir karakter ile siyonist istikbarın hesaplarını boşa çıkaracaktır. Bir taraftan ihanet anlaşmaları öte taraftan normalleşme zilleti siyonist rejimi avuta dursun, Selahaddin'in nefesini ansızın enselerinde hissedeceklerdir. Siyonist işgal rejimi ve destekçileri şunu çok iyi bilmelidirler ki, yeryüzünde bir tek Müslüman kalıncaya kadar Kudüs bir dava olarak sürdürülecektir. Aksa esaretten kurtulunca dek, bu izzetli mücadele sürecektir. Bu manada, işgalin sonlanması için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğiz. Malımızla, canımızla, kanımızla Kudüs davasına sahip çıkacağız" dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından sloganlar atarak alandan ayrıldı. - DİYARBAKIR