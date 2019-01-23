Diyarbakır'daki Tarihi Eser Operasyonu
42 dakika önce
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan, aralarında ilçe emniyet müdürünün de bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır
'ın Silvan
ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan, aralarında ilçe emniyet müdürünün de bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet ettikleri gerekçesiyle 20 Ocak'ta gözaltına alınan, ilçe emniyet müdürünün de arasında bulunduğu 5 kamu görevlisi ile 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Güvenlik önlemleri altında adliyeye götürülen 8 şüphelinin savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmasına karar verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:51 Kaynak: AA
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