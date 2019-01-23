Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'daki Tarihi Eser Operasyonu

Diyarbakır'daki Tarihi Eser Operasyonu

42 dakika önce

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan, aralarında ilçe emniyet müdürünün de bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'daki Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan, aralarında ilçe emniyet müdürünün de bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet ettikleri gerekçesiyle 20 Ocak'ta gözaltına alınan, ilçe emniyet müdürünün de arasında bulunduğu 5 kamu görevlisi ile 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altında adliyeye götürülen 8 şüphelinin savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmasına karar verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:51 Kaynak: AA

Silvan, Diyarbakır, Güncel
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