Diyarbakır'daki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel kutlaması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel kutlaması yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır'daki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel kutlaması yapıldı

6 saat önce

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesindeki Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen ayinle Noel kutlandı.

Diyarbakır'daki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel kutlaması yapıldı, System.String[]

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesindeki Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen ayinle Noel kutlandı.

Tarihi kilisede papaz Yusuf Akbulut'un yönettiği ayinde, ilahiler seslendirildi. Süryani cemaat üyelerinin mum yakıp dua okuduğu ayinin sonunda, kiliseye gelenlere çörek ve şeker ikram edildi.

Akbulut, ayinin ardından yaptığı konuşmada, Hazreti İsa'nın dünyaya gelişi nedeniyle bugünü kutladıklarını söyledi.

Bugünün kendileri için çok kutsal olduğunu belirten Akbulut, "Bütün Hristiyanlık dünyası 2 bin yıldan beri bugünü kutluyor. İsa Mesih'in doğuş bayramı tüm dünyaya huzuru ve kardeşliği getirsin. Bu bayramın tüm dünyada hayırlara vesile olmasını diliyoruz." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:44 Kaynak: AA
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