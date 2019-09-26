Diyarbakır'daki terör operasyonları

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ve Hani ilçesindeki operasyonlarda, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ile 202 bin 500 kök Hint keneviri, 569 kilogram esrar ve 20 kilogram skunk ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Hani ilçesinin kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 20 Eylül'de başlanan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek-66 Özel Birlik Operasyonu" ve Lice ilçesi kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 24 Eylül'den başlanan "Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-02 Operasyonu"nun başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda, Lice ilçesinin Baharlar köyü Gönen mezrası kırsalında 25 Eylül'de bir grup teröristle sağlanan temas sonucunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatılan açıklamada, teröristlere ait iki sığınağın kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, aramalarda bahse konu teröristler üzerinde ve sığınak, ağaçlık, kayalık alan ile toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası, tabanca, 11 şarjör, ruhsatsız av tüfeği, 361 fişek, çabuk nişan alma aleti, iki kilogram amonyum nitrat, telsiz, güneş paneli, 100 metre elektrik kablosu, 4 pil, iki sanayi tipi tüp, küçük dolu tüp ve çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzemeleri ile örgütsel kitap ele geçirildiği ifade edilerek şunlara yer verildi:

"Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında 7 ayrı noktada 202 bin 500 kök Hint keneviri, 569 kilogram esrar ile 20 kilogram skunk, kenevir bitkilerini sulamak için tarlaların içerisinde kurulu 350 metre su hortumu, iki su motoru ve 5 elek ele geçirildi. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."