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Diyarbakır'daki terör operasyonu

58 dakika önce

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröriste yardım ve yataklık yaptıkları, evlerinde barındırdıkları ve erzak temin ettikleri iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröriste yardım ve yataklık yaptıkları, evlerinde barındırdıkları ve erzak temin ettikleri iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, 10 Eylül'de Dicle ilçesi Kurşunlu köyü sınırları içerisinde etkisiz hale getirilen 2 bölücü terör örgütü mensubuna yardım ve yataklık yaptıkları, evlerinde barındırdıkları ve erzak temin ettikleri tespit edilen S.A, Y.K. ve H.O'nun "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan gözaltına alındığı belirtildi.

Zanlılardan S.A. ve H.O'nun çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı kaydedilen açıklamada, diğer şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, iş birlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Diyarbakır, Dicle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:08 Kaynak: AA
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