Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'daki terör operasyonu
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Diyarbakır'daki terör operasyonu

1 saat önce

Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Gri Liste'de yer alan Nevin Güngörmüş olduğunun belirlendiği bildirildi.

Diyarbakır'daki terör operasyonu, System.String[]

Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Gri Liste'de yer alan Nevin Güngörmüş olduğunun belirlendiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Bu teröristlerden birinin, terörden arananlarda 300 bin lira ödülle Gri Liste'de bulunan "Evin Rızgar Amed" kod adlı Nevin Güngörmüş olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Diyarbakır, Eylül, Lice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:48 Kaynak: AA
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