Diyarbakır'daki terör operasyonunda 2 zanlı daha yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki terör operasyonunda 2 zanlı daha yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'daki terör operasyonunda 2 zanlı daha yakalandı

6 saat önce

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen, 98 kilogram plastik patlayıcı ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 22'ye yükseldi.

Diyarbakır'daki terör operasyonunda 2 zanlı daha yakalandı, System.String[]

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen, 98 kilogram plastik patlayıcı ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 22'ye yükseldi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, güvenlik güçlerince 9 Aralık'ta, Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde belirlenen 17 adrese drone destekli gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonda, 98 kilogram plastik patlayıcı, 10 uzun namlulu silah, roketatar, 47 katyuşa roketi, iki el bombası ile çok miktarda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirilmiş, 20 şüpheli yakalanmıştı.

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:36 Kaynak: AA
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