Diyarbakır'daki terör operasyonunda 515 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki terör operasyonunda 515 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'daki terör operasyonunda 515 kilogram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 515 kilogram esrar, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır'daki terör operasyonunda 515 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 515 kilogram esrar, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenlerin bulunarak adalete teslim edilmesi, teröristlerin aranıp bulunması ve etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları sığınak ve barınakların tespit edilerek içerisindeki silah ve mühimmatların muhafaza altına alınması amacıyla Lice ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 31 Aralık'ta başlatılan "Kıran-11 Narko Terör Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, narko terörizmle mücadele kapsamında, arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş çuvallar, poşetler ve jelikan bidonlar içerisinde 515 kilogram esrar ve 2 kenevir elemekte kullanılan elek ele geçirildi, PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 kış sığınağı ve avcı boy çukuru tespit edildi.

Sığınak, ağaçlık, kayalık, taşlık alan ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde de 3 el bombası, anti tank roketatar mühimmatı, silah üstü termal gece görüş dürbünü, 3 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, mayın, el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan çalar saat, 86 el yapımı el bombası muhafaza kabı, siren, anons ve lamba kontrol cihazı, 4'lü pil bloğu, 100 metre elektrik kablosu, 16 terörist kıyafeti, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
17:47 Siirt'te kardan kapanan 32 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
17:46 Çin'de 30 katlı apartmanda büyük yangın - Son Dakika
17:46 Aracın çarpıp kaçtığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
17:45 Günün Özeti - Son Dakika
17:40 Dodurga'ya spor kompleks alanı - Son Dakika
17:37 Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika
16:29 Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 17:50:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'daki terör operasyonunda 515 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]