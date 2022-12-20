Diyarbakır'da polis aracına düzenlenen bombalı terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da polis aracına düzenlenen bombalı terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

20.12.2022 15:07
Diyarbakır'da polis aracına düzenlenen bombalı terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırı sonucu, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralanmıştı. Terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 16'sı serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısıyla ilgili başlatılan 2 ayrı soruşturma devam ediyor.

4 ZANLI TUTUKLANDI

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 20'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 16'sı serbest bırakıldı. Bir zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

SALDIRI DA NE OLMUŞTU?

Diyarbakır- Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmış, saldırıda 8'i polis memuru 9 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da polis aracına düzenlenen bombalı terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da polis aracına düzenlenen bombalı terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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