Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 20'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 16'sı serbest bırakıldı. Bir zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da polis aracına düzenlenen bombalı terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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