Diyarbakır'daki terör saldırısının sivil şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor
1 saat önce
Şehidin fotoğrafı Devlet erkanının gönderdiği çelenkler Şehidin naaşının cenaze namazının kılınacağı camiye getirilmesi Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün konuşması Şehidin cenaze namazının kılınması Şehit için dua edilmesi Şehidin naaşının cenaze aracına bindirilip mezarlığa götürülmesi MUŞ...
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:25 Kaynak: AA
Şehidin fotoğrafı
Devlet erkanının gönderdiği çelenkler
Şehidin naaşının cenaze namazının kılınacağı camiye getirilmesi
Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün konuşması
Şehidin cenaze namazının kılınması
Şehit için dua edilmesi
Şehidin naaşının cenaze aracına bindirilip mezarlığa götürülmesi
MUŞ - Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden sivillerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen 7 kişiden Sinan Diger (44) Muş'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
İkiz bebeklere hamile olan kadını öldüren cani adam cinayet sebebini itiraf etti: Parasal sorunlar Şaka yapmak isterken tokat attığı genç kız, baygınlık geçirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi paylaşımı Teröristlerin katlettiği köylülerden geriye 13 yetim kaldı