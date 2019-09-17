Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili tutuklanan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih...
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Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili tutuklanan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine Kulp Kaymakamı görevlendirildi. Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:28 Kaynak: AA
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