Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili tutuklanan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih...
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Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili tutuklanan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih...

51 dakika önce

Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili tutuklanan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine Kulp Kaymakamı görevlendirildi.

Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili tutuklanan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih..., System.String[]

Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili tutuklanan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine Kulp Kaymakamı görevlendirildi

Halkların Demokratik Partisi, Mehmet Fatih Taş, Diyarbakır, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:28 Kaynak: AA
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Son Dakika: Tutuklanan Kulp Belediye Başkanı'nın yerine kaymakam görevlendirildi
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