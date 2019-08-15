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Diyarbakır'daki trafik kazası

23 dakika önce

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerden biri, hastanede yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.

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Diyarbakır- Bingöl kara yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerden biri, hastanede yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.

Olay, Diyarbakır-Bingöl karayolu Mermer köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Lice istikametinde seyreden 12 AAD 687 plakalı araç, aynı şeritte ilerlediği 21 AZ 322 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkıp karşı şeride geçen 12 AAD 687 plakalı otomobil, Diyarbakır yönüne seyreden 35 AD 412 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Can pazarı haline gelen olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine, bölgeye ambulans helikopter, 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada Sıddık Labaç, Mehmet Boz ve Berat Boz'un hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını belirledi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri kalp atışlarının durması üzerine yapılan müdahale sonucu tekrar hayata döndürüldü.

Kazada yaralanan 14 kişinin, hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. - DİYARBAKIR
Diyarbakır, Bingöl, Lice, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:00 Kaynak: İHA
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