Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonları sonucu 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonları sonucu 11 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 38 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 38 şüpheliden 11'i tutuklandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucunun kaynağında kurutulması,ticareti ve kullanımının engellenmesi ile terör örgütlerinin uyuşturucu üzerinden finansal kaynak sağlamasının önüne geçilmesi amacıyla 13-17 Temmuz'da merkez Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 233 kilo 175 gram kubar esrar, 2 kilo 204 gram toz esrar, 27,26 gram metamfetamin, 71,67 gram eroin, 15 kök kenevir bitkisi, 22 sentetik ecza maddesi, 1,4 gram plaka esrar ile 6 tabanca, 9 şarjör, 35 fişek, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı ele geçirildi, 38 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 15'i adli kontrol kararıyla olmak üzere 27'si serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 21:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonları sonucu 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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