Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
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Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

03.06.2022 15:33
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan S.E. (26) ve N.M. (42) tutuklandı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan S.E. (26) ve N.M. (42) tutuklandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, 2 şüphelinin evlerinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Evlere yapılan baskında S.E. ve N.M. gözaltına aldı. Aramalarda ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Bismil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
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