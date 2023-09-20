Diyarbakır'da 2 ton 121 kilogram esrar, 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da 2 ton 121 kilogram esrar, 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Son Güncelleme: 20.09.2023 19:12

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 tondan fazla esrar ve 13 milyon 514 bin 550 kök kenevirin ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya ayrıca operasyon kapsamında 1 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ilişkin bilgiler verdi. Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 tondan fazla esrar ve 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir ele geçirildi.

Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 2 ton esrar ve 13 milyondan fazla kök kenevir ele geçirildi

DİYARBAKIR'DA UYUŞTURUC OPERASYONU DÜZENLENDİ

"X" hesabından paylaşımda bulunan Ali Yerlikaya, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı, Diyarbakır JÖH, Ergani Jandarma Komando, Batman JÖH ve Mardin Kızıltepe Komando Tabur Komutanlıklarımız ile Diyarbakır PÖH, Lice Jandarma Komutanlığı ve Güvenlik Korucularımızın katılımıyla, Lice Bağlan ve Yalaza Mahallelerinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali ŞİRİN narkoterör operasyonu düzenlendi." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 2 ton esrar ve 13 milyondan fazla kök kenevir ele geçirildi

2 TON FAZLA ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya operasyonda ele geçirilen uyuşturuculara ilişkin de bilgi vererek, "Diyarbakır Lice'de kahraman jandarmamızın gerçekleştirdiği narkoterör operasyonunda 2 ton 120 kilogram esrar ile 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir ele geçirildi." dedi. Öte yandan düzenlenen operasyonda 1 zehir taciri de ekiplerce gözaltına alındı.

Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 2 ton esrar ve 13 milyondan fazla kök kenevir ele geçirildi

"ONLARA NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

Bakan Yerlikaya paylaşımının devamında, "Operasyonu düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Zehir tacirleriyle mücadelemiz her yerde devam edecek. Onlara nefes aldırmayacağız." ifadesini kullandı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Hukuk

Ali Yerlikaya, Diyarbakır, Hukuk, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Diyarbakır'da 2 ton 121 kilogram esrar, 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 2 ton 121 kilogram esrar, 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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