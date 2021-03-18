Diyarbakır'daki yerel yönetimlerde bir ilk: Belediyeler, 423 personeli kura ile işe alacak - Son Dakika

Diyarbakır'daki yerel yönetimlerde bir ilk: Belediyeler, 423 personeli kura ile işe alacak

18.03.2021 13:53
Diyarbakır'daki yerel yönetimlerde bir ilk: Belediyeler, 423 personeli kura ile işe alacak, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Sur, Kayapınar ve Yenişehir belediyelerinde 423 personel istihdam edilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Sur, Kayapınar ve Yenişehir belediyelerinde 423 personel istihdam edilecek. Başvurular belirlenen site üzerinden yapılırken, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatları ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu kapsamında personeller kura ile işe alınacak.

Personel alımına ilişkin açıklamalarda bulunan Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Diyarbakır'da karşılaştıkları en önemli sorunlardan, taleplerden birisinin istihdam olduğunu söyledi. Bu konuda detaylı çalışmalar olduğunu belirten Kaymakam Çiftçi, "Gerek tekstil OSB'de, gerek mevcut OSB içerisinde istihdama yönelik ciddi çalışmalar var. İnşallah neticelerini önümüzdeki süreçlerde alacağız. Bununla beraber yerel yönetimler olarak Büyükşehir Belediyesi ve burada bulunan ilçe belediyeleri bünyesinde çalıştırılmak üzere belli kadrolar tahsis edildi. ve bu çerçevede bugün deklare edeceğimiz yöntemle, personel alımı yoluna gideceğiz. İnşallah ilk sefer Diyarbakır'da belki Türkiye'de de nadiren uygulanan yöntemle yerel yönetimlerde ilk defa kura yöntemiyle personel almış olacağız. Bu kapsamda Diyarbakır'da ikamet etme şartı ve ilçeler bazından da büyükşehir için Diyarbakır'da ikamet etme şartı, ilçelerde de Kayapınar, Sur ve Yenişehir belediyeleri sınırları içerisinde ikamet etme şartı baz alınarak kura yöntemiyle 423 personel istihdam edilecek" dedi.

"Müracaatlar şahsen ve posta yoluyla değil, belirlenen site üzerinden alınacak"

Bu personellerden 56'sının Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, 87'sinin Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde olacağını kaydeden Kaymakam Çiftçi, "130'u Kayapınar Belediyesi bünyesinde, 100 personel Yenişehir Belediyesi bünyesinde ve 50 personel de Sur Belediyesi bünyesinde çalıştırılmak üzere kura yöntemiyle alınacak. Tamamen şeffaf, adil, eşitlikçi bir anlayışla kura yöntemiyle bu personeller alınacak. 423 personel için 423 asil liste ve bir bu kadar da asil listenin yedeği personel alınacak. İnşallah önümüzdeki hafta pazartesi günü ilana çıkılıp Diyarbakır'da bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Alım yöntemimiz kura yöntemiyle olacak. Ancak, burada bazı detaylarımız olacak. Pandemi kuralları göz önünde bulundurularak şahsen müracaatlar ve posta yoluyla alınmayacak. Sadece internet üzerinden tek site üzerinden bu ilanları yapmış olacağız. ve o site üzerinden müracaatlar olacak. Site üzerinden şartları uyan arkadaşlarımızın da kuraya dahil edilmesiyle noter huzurunda işe başlayacak arkadaşlarımızı belirleyeceğiz. Müracaatlar sadece bir belediyeye yapılabiliyor. Teknik personellerin dışında alınacak personeller, muhtaçlık sınırları içerisinde olmasına dikkat edeceğiz. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu kapsamında belirtilen vatandaşlık kriterleri arasında olanlara kura yöntemi yapılacak" diye konuştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Kültür Merkezinde yapılan açıklamaya Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ayhan Kardan, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ve Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç katıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'daki yerel yönetimlerde bir ilk: Belediyeler, 423 personeli kura ile işe alacak
Diyarbakır'daki yerel yönetimlerde bir ilk: Belediyeler, 423 personeli kura ile işe alacak

Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Sur, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'daki yerel yönetimlerde bir ilk: Belediyeler, 423 personeli kura ile işe alacak - Son Dakika Ekonomi


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