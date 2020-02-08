Diyarbakır'daki yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 30'u buldu - Son Dakika

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Diyarbakır'daki yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 30'u buldu
6 saat önce
Diyarbakır'da yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 30'u buldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
Diyarbakır'da yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 30'u buldu.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yolsuzluk iddiaları üzerine kentin birçok yerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Dün 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonun devamında bugün 10 kişi daha gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında Diyarbakır Öğretmen Evi Müdürü olan Yunus Memiş'in de olduğu öğrenilirken, zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. - DİYARBAKIR
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