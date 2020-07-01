Diyarbakır'dan 268 Mehmetçik Suriye'ye uğurlandı - Son Dakika

Diyarbakır'dan 268 Mehmetçik Suriye'ye uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır ötesi operasyonlarına katılmak üzere Diyarbakır'dan 268 Mehmetçik dualarla Suriye'nin Rasulayn ilçesine uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır ötesi operasyonlarına katılmak üzere Diyarbakır'dan 268 Mehmetçik dualarla Suriye'nin Rasulayn ilçesine uğurlandı.

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Silvan Komando Alay Komutanlığı'nda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından aileleriyle vedalaşan 1. Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 268 personel, 12 otobüs, 4 kamyon ve Kobra olmak üzere 17 araç ile Rasulayn ilçesine dualarla uğurlandı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem yaptığı konuşmada, Mehmetçik'in Suriye'de en zor işlerden birine talip olduğunu söyledi.

"Bu ülkeyi zaafa uğratmak isteyenler ne zaman ellerini ovuştursa öne atılarak heveslerini kursaklarında bıraktınız" ifadesini kullanan Erdem, şunları belirtti:

" Cudi, Kutu Deresi, Kara Cehennem, Kato, Nusaybin'de ve hatta Sur'da enkazların arasında hep siz vardınız. Mesleğe başlarken ettiğiniz yeminle vatanı emanet aldınız. Burada Diyarbakır'ı, Silvan'ı, Kulp'u, Hani'yi, Liceyi emanet aldınız. Şimdi de yanı başımızdaki coğrafyada masumların hakkını ve gözyaşını emanet almaya gidiyorsunuz. Bu emaneti de almaya hazırsınız. Kan ve gözyaşının sel olduğu bir coğrafyada 'Allah'tan gayrı kimimiz var.' diyen masumlara, 'Yetiştik biz varız.' demenin bahtiyarlığını yaşayın ve yaşatın."

Göreve giden Jandarma Kıdemli Başçavuş Fatih Mehmet Bingöl, gurur ve hüznü aynı anda yaşadıklarını söyledi.

Kardeşinin uğurlamaya geldiğini anlatan Bingöl, "Mutluyum, gururluyuz. oynanan oyunu bozmaya gidiyoruz." dedi.

Jandarma Astsubay Çavuş Ali Taf ise, Rasulay ilçesine görev gideceklerini ifade etti.

Taf, "Türk askeri her gittiği yerde şehit veriyor. Şehit verdiği her zaman da oraya sahip olması lazım. Biz, 'Vatan sana canım feda' derken boşuna demiyoruz, vatan uğruna gidiyoruz. Orada şehit olursak cennete gideceğimizi biliyoruz." ifadesini kullandı.

Törene Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu ile Silvan İlçe Jandarma Alay Komutanı Albay Fatih Yılmaz da katıldı.

Diyarbakır, Silvan, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'dan 268 Mehmetçik Suriye'ye uğurlandı - Son Dakika

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