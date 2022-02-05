Diyarbakır'dan Afganistan'a gıda yardımı - Son Dakika

Diyarbakır'da düzenlenen yardım kampanyası kapsamında, toplanan 2 tır gıda malzemesi, Afganistan'a gönderildi.

İHH Diyarbakır İnsani Yardım Derneğinin Medrese Alimleri Vakfı'nın katkılarıyla başlattığı "İyilik treniyle uzanan şefkat eli" yardım kampanyası kapsamında 2 tır gıda malzemesi toplandı.

Dernek Başkanı Veysi Çiçekli, yaptığı açıklamada, Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerinin zor bir süreçten geçtiğini ve buna duyarsız kalamayacaklarını söyledi.

Hayırseverlerin bağışlarıyla 2 tırdan oluşan gıda malzemesi topladıklarını aktaran Çiçekli, yardımların önce Ankara'ya oradan da Afganistan'a gideceğini belirtti.

Bütün bağışçılara teşekkür eden Çiçekli, ellerinden geldiğince yardımları sürdüreceklerini kaydetti.

Tırlar yapılan duaların ardından yola çıktı.