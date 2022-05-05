Diyarbakır'dan Ankara'ya çelenk bırakmaya geldiler! HDP binasının önünde gerginlik yaşandı - Son Dakika
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Diyarbakır'dan Ankara'ya çelenk bırakmaya geldiler! HDP binasının önünde gerginlik yaşandı

05.05.2022 11:00

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerin Ankara'ya gelerek HDP binasına siyah çelenk bırakmak istemeleri üzerine gerginlik yaşandı. Parti binasından çıkıp çelengi almak isteyen HDP'li vekillerle aileler arasında çıkan tartışmaya polis müdahale etti.

Diyarbakır'da 976 gündür evlat nöbeti tutan aileler Ankara'ya gelerek HDP Genel Merkezi önüne "Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz" yazılı siyah çelenk bıraktı.

GERGİNLİK YAŞANDI

HDP Genel Merkezi'nden çıkan bazı vekiller ve partililer siyah çelenge müdahale etmek istedi. HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran siyah çelengi yere atıp parçalamaya kalkıştı. Bunun üzerine HDP'li vekiller önce aileler ile sonra da polisle gerginlik yaşandı.

Evlat nöbetindeki aileler, HDP binasının önüne siyah çelenk bıraktı! Gerginlik çıktı

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası HDP'liler Genel Merkez binasına döndü.

YORUMLAR
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Altı bayramdır oğlundan uzak olan baba, evlat nöbetini sürdürüyor Altı bayramdır oğlundan uzak olan baba, evlat nöbetini sürdürüyor 6 bayramdır oğlundan uzak olan baba, evlat nöbetini sürdürüyor 6 bayramdır oğlundan uzak olan baba, evlat nöbetini sürdürüyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'dan Ankara'ya çelenk bırakmaya geldiler! HDP binasının önünde gerginlik yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'dan Ankara'ya çelenk bırakmaya geldiler! HDP binasının önünde gerginlik yaşandı - Son Dakika
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