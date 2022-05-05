Diyarbakır'dan Ankara'ya çelenk bırakmaya geldiler! HDP binasının önünde gerginlik yaşandı - Son Dakika

Diyarbakır'da 976 gündür evlat nöbeti tutan aileler Ankara'ya gelerek HDP Genel Merkezi önüne "Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz" yazılı siyah çelenk bıraktı.

GERGİNLİK YAŞANDI

HDP Genel Merkezi'nden çıkan bazı vekiller ve partililer siyah çelenge müdahale etmek istedi. HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran siyah çelengi yere atıp parçalamaya kalkıştı. Bunun üzerine HDP'li vekiller önce aileler ile sonra da polisle gerginlik yaşandı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası HDP'liler Genel Merkez binasına döndü.